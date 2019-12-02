مشاهدة تغطية جوائز الكرة الذهبية لعام 2019

يقدم موقع الوفد اليوم بث مباشر يقام مساء اليوم الإثنين، لحفل جوائز أفضل لاعب في العالم، الذي تقدمه مجلة فرانس فوتبول، على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في

تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

فيرجيل فان دايك، روبرتو فيرمينو، أليسون بيكر، جورجينيو فينالدوم، أرنولد، ساديو ماني، محمد صلاح، بيرناردو سيلفا، رياض