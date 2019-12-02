مشاهدة تغطية جوائز الكرة الذهبية لعام 2019

يقدم موقع الوفد اليوم بث مباشر يقام مساء اليوم الإثنين، لحفل جوائز أفضل لاعب في العالم، الذي تقدمه مجلة فرانس فوتبول، على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، ومن المقرر أن يبدأ الحفل فيتمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.
فيرجيل فان دايك، روبرتو فيرمينو، أليسون بيكر، جورجينيو فينالدوم، أرنولد، ساديو ماني، محمد صلاح، بيرناردو سيلفا، رياضمحرز، كيفن دي بروين، رحيم سترلينج، سيرجيو أجويرو، سون هيونج مين، هوجو لوريس، ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان.. فرينكي دي يونج، تير شتيجن، إيدن هازارد، كريم بنزيما، كريستيانو رونالدو، ماتيس دي ليخت، روبرت ليفاندوفسكي، دوسان تاديتش، فان دي بيك، كيليان مبابي، ماركينيوس، أوباميانج، كاليدو كوليبالي، جواو فيليكس.
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