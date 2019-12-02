جلسة الثلاثاء تحسم رحيل ميتشو عن الزمالك

طلب مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من أمير مرتضي المشرف العام علي قطاع الكرة بالنادي عقد جلسة مع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الاول للزمالك.
ويسعي الزمالك لفسخ عقد ميتشو بالتراضي بعد تراجع نتائج الفريقبشدة خلال الأسابيع الأخيرة.
ورفض ميتشو حضور أي اجتماعات اليوم، لحين وصول وكيل أعماله، علي ان تعقد جلسة مع ادارة الزمالك صباح غد الثلاثاء لانهاء هذا الملف.
يذكر أن لاعبو الفريق قد حضروا الي مقر النادي اليوم الاثنين دون خوض المران انتظاراً لما ستسفر عنه جلسة المدير الفني مع الادارة.
وكان الزمالك قد تلقي هزيمة قاسية أول أمس السبت أمام تي بي مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في اول مباريات الفريق الابيض بدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا.
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