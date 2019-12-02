سموحة يحقق فوز صعب على طلائع الجيش بالدوري الممتاز

حقق فريق سموحة فوز صعب على طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز. من عمر مسابقة الدورى الممتاز. سجل هدفى سموحة رونالد وانجا و حسام حسن فى الدقيقتين ١3 ، ٣٧ بينما سجل أحمد سمير هدف طلائع الجيش الوحيد فى الدقيقة ٢8. بينما سجل أحمد سمير هدف طلائع الجيش الوحيد فى الدقيقة ٢8. بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلى ٩ نقاط محتلاً المركز السابع، بينما يتجمد رصيد الطلائع عند ٤ نقاط في المركز الخامس عشر.

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