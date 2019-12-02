مندوب أول أغسطس يصل القاهرة للترتيب لاستقبال بطل أنجولا

وصل إلى القاهرة اليوم الإثنين، انتونيسا سامبيو مندوب نادي أول أغسطس الانجولي للتنسيق لترتيبات وصول بعثة الفريق، الأنجولي المقرر وصولها للقاهرة الخميس المقبل. المقرر وصولها للقاهرة الخميس المقبل. واستقبل نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات بنادي الزمالك مندوب الفريق الأنجولي بمطار القاهرة مندوب الفريق الأنجولي بمطار القاهرة ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع أول أغسطس الانجولي السبت المقبل في الجولة الثانية لدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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