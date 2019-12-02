حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدن بث مباشر لحفل الكرة الذهبية "البالون دور" للكشف عن أفضل لاعب في العالم 2019، والذي يقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، في تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم نقل الحفل بشكل مباشر عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية، ومن المنتظر حضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية في الحفل

السنوي، بجانب أبرز نجوم كرة القدم سواء لاعبين أو مدربين أو رؤوساء الأندية، وسيقوم النجم الإيفوارى ديدييه دروجبا، نجم منتخب كوت ديفوار وفريق تشيلسي الإنجليزي سابقًا، بتقديم الحفل.

ويشهد الحفل إختيار أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل حارس مرمى، ويتم حسم الفائزين عن طريق تصويت الصحفيين الرياضيين حول العالم.

ومرشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم كل من الأرجنيتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الاسباني، والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

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جدير بالذكر أن جائزة فيفا الذهبية اندمجت في عام 2010 مع جائزة "بالون دور" واستمرت حتى عام 2016، قبل أن ينفصلا، وباتت كل جائزة تقدم على حدة.

ويعد ليونيل ميسي الأوفر حظًا للتتويج بالكرة الذهبية، وذلك بعدما انتشرت تسريبات تؤكد تتويجه بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه كأكثر لاعب يحصد الكرة الذهبية.

شاهد حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "بالون دور"