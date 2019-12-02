رياضة | يوفنتوس على بعد خطوة من خطف صفقة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس على بعد خطوة من خطف صفقة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن إدارة يوفنتوس الإيطالي، تركز بقوة على حسم صفقة نجم تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ارتبط اسم ويليان بالرحيل عن اليوفي في الفترة الأخيرة، بسبب رغبة إدارة تشيلسي أن يجدد لعام واحد ورغبة اللاعب التجديد لعامين. وبحسب موقع كالشيو ميركاتو الإيطالي، فإن مدرب اليوفي، ماوريسيو ساري، ومدرب "البلوز" السابق، مهتم بضم الظهير إيمرسون بالميري، والجناح ويليان إلى صفوف فريقه، واللذان عملا معهما خلال تواجده في "ستامفورد بريدج". علماً بأن بالميري قد تحول في الموسم الحالي لخيار أساسي للمدرب فرانك لامبارد، الذي خلف ساري في تدريب "البلوز".

وذكرت التقارير الصحفية، إلى أن إدارة نادي يوفنتوس مهتمة بالتعاقد مع ثنائي فريق تشيلسي الإنجليزي، إيمرسون بالميري، والبرازيلي ويليان.