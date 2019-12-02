رياضة | مشاهدة مباراة الكويت والبحرين بث مباشر مباشر الآن bein Sport

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رابط مشاهدة مباراة الكويت والبحرين بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج رقم 24 المقامة حالياً في قطر.

موعد مباراة منتخب الكويت والبحرين بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة منتخب الكويت والبحرين ، اليوم الاثنين ، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.

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