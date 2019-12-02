رياضة | رسمياً.. الزمالك يعلن إقالة ميتشو من تدريب الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. الزمالك يعلن إقالة ميتشو من تدريب الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إقالة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق من منصبه والتعاقد مع مدير فني جديد. وقال رئيس الزمالك في حديثه مع أعضاء خلال اجتماع اليوم أن استمرار ميتشو يعتبر صعبا للغاية وتم الاتفاق على رحيله من منصبه بصورة رسمية. Advertisements وخسر الزمالك من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

يذكر أن الزمالك تعاقد مع ميتشو مطلع الموسم الحالي خلفاً للمدرب خالد جلال والذي تمت إقالته بعد خسارة الدوري أمام الأهلي.

وفاز ميتشو مع الزمالك ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز في المباراة النهائية وصعد أيضا لدور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.