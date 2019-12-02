رياضة | الأهلي يطلب حضور 20 ألف مشجع أمام الهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطلب حضور 20 ألف مشجع أمام الهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب النادي الأهلي رسميًا من الجهات الأمنية زيادة أعداد الجماهير في مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام الهلال السوداني.

وكانت الجهات الأمنية قد حددت ١٠ ألاف مشجع لمباراة الأهلي أمام الهلال السوداني لكن مسئولو القلعة الحمراء قاموا بمخاطبة الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير.

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ويستضيف الأهلي نظيره الهلال السوداني مساء الجمعة المقبل على ستاد السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي في تصريحات خاصة بأنه تم مخاطبة الجهات الأمنية لزيادة عدد جماهير الأهلي في مباراة الفريق الأول أمام الهلال السوداني إلى ٢٠ ألف مشجع.

وأضاف بأنه يأمل في الحصول على موافقة الجهات الأمنية بزيادة أعداد الجماهير لمؤزارة الفريق الأحمر في المباراة الهامة.