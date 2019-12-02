رياضة | خليجي 24| قطر تقسو على الإمارات برباعية وتتأهل إلى نصف النهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خليجي 24| قطر تقسو على الإمارات برباعية وتتأهل إلى نصف النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب قطر فوزا ثمينا على الإمارات، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المبارلة التي جمعت بينهم مساء اليوم الإثنين، على ملعب خليفة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج "خليجي 24" المقامة حاليًا في قطر.

وافتتح أكرم عفيف أهداف اللقاء لصالح قطر عند الدقيقة 20، قبل أن يحرز الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 28، من عمر اللقاء.

وسجل علي مبخوت أول أهداف الإمارات من ركلة جزاء عند الدقيقة 33.

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وأحرز حسن الهيدوس الهدف الثالث لقطر، بما استغل خطأ دفاعي ليضعها في شباك الإمارات عند الدقيقة 53.

وعاد على مبخوت للتسجيل من جديد في شباك قطر، قبل أن يحرز بوعلام خوخي الهدف الرابع لصالح قطر، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز العنابي على الإمارات برباعية مقابل هدفين.

وبهذا الفوز تأهل المنتخب القطري إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي، فيما ودعت الإمارات البطولة.

ويحتل المنتخب القطري المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، خلف المنتخب العراقي المتصدر، فيما تجمد رصيد الإمارات عند 3 نقاط في المركز الثالث.

