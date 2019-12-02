رياضة | saudi arabia vs oman مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر اليوم الاثنين 2 / 12 / 2019 خليجي 24 Match ONLINE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر saudi arabia vs oman مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر اليوم الاثنين 2 / 12 / 2019 خليجي 24 Match ONLINE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

YALLA SHOOT يشهد استاد خليفة الدولي مباراة قوية بين منتخبي السعودية وعمان مساء الاثنين 2 ديسمبر، في ختام مرحلة المجموعات من بطولة خليجي 24، التي تستضيفها دولة قطر هذا العام، ويطمح المنتخبين إلى تقديم أفضل ما لديهم والخروج بالانتصار الذي سيكون ثمين، من أجل التأهل إلى دور الأربعة من المسابقة الخليجية.

موقف المنتخب السعودي من مواجهة عمان، لا قبل القسمة على اثنين، لأنه ليس أمامه سوى نتيجة الفوز، للوصول إلى المربع الذهبي في بطولة كأس الخليج، وكذلك منتخبي الكويت والبحرين، وفي حال الخسارة سوف يفقد أحدهم المنافسة ويودع البطولة.

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ومن المقرر أن يتم نقل البث المباشر لمباراة السعودية وعمان مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، التاسعة مساءً بتوقيت مسقط.

القناة الناقلة لمباراة السعودية بث مباشر اليوم أمام نظيره العماني، حيث سيتم نقل اللقاء على الهواء مباشرة عبر شبكة قناة بي ان سبورت HD المفتوحة بصوت المعلق حفيظ دراجي، وقناة الكأس بصوت خالد الحدي، وقناة عمان بصوت أحمد الكعبي.

مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر خليجي 24