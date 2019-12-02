رياضة | تعليق مفاجئ من فان دايك على عدم فوزه بالكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مفاجئ من فان دايك على عدم فوزه بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتواجد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب الهولندا في قائمة الثلاثين لاعب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

الأقرب للفوز بجائزة بالكرة الذهبية

وتؤكد جميع التقارير الصحفية والمؤشرات حتى الآن إلى فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام متفوقا على جميع منافسيه بفارق كبير.

تعليق فان دايك على فوز ميسي بالكرة الذهبية

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وكان تعليق فيرجيل فان دايك على احتمالية فوز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية هذا العام مفاجئ للجميع.

وقال فان دايك في تصريحات صحفية اليوم: " لا يوجد خاسر في تلك الليلة لو حقق ميسي الكرة الذهبية ، بالنسبة لي أنا فخور جدا أنني سأصعد على المسرح وأكون ضمن المرشحين ، هذا يعطيني تقديرا على الموسم الذي قدمته مع فريقي ، وجودي بين المرشحين النهائيين أمر يدعو للفخر بالنسبة لي.

مشاركات فيرجيل فان دايك مع ليفربول هذا الموسم

وقد شارك فيرجيل فان دايك في21 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدف وحيد.