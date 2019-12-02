رياضة | عاجل.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف بكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف بكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة نظيره بني سويف غداًا في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويواجه الأهلي نظيره بني سويف في السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء على ستاد القاهرة بدور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وضمت قائمة الأهلي كلا من :-

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حسام عاشور - وليد سليمان - شريف إكرامي - أحمد فتحي - أيمن أشرف - مروان محسن - حسين الشحات - وليد أزارو - جيرالدو دا كوستا - عمار حمدي - حسين السيد - سعد الدين سمير - أحمد الشيخ - علي لطفي - محمود وحيد - ياسر إبراهيم - أليو ديانج - صلاح محسن.