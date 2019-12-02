رياضة | عاجل.. موعد عودة البريك من الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. موعد عودة البريك من الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الهلال، عن نتيجة الكشف الطبي الذي خضع له محمد البريك، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي، على موضع إصابته في عضلة الساق.

وأثبتت الفحوصات الطبية تحسن وضع البريك، إلى جانب حاجته إلى الخضوع لبرنامج العلاجي والتأهيلي لمدة أسبوع واحد؛ ليتعافى من الإصابة بشكل كامل، قبل أن يعود إلى التدريبات الجماعية للفريق.

وكان البريك قد تعرَّض إلى إصابة في عضلة الساق أثناء مشاركته في مواجهة فريق أوراوا ريد الياباني، والتي انتهت بفوز الزعيم بهدفين نظيفين في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

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وتوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي.

ومن المقرر أن يشارك الهلال في ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، والتي ستنطلق في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر القادم.

ويواجه الهلال فريق الترجي التونسي في افتتاح بطولة كأس العالم لأندية، وسيواجه الفائز في اللقاء فريق فلامنجو البرازيلي، في المربع الذهبي.