رياضة | تصرف رونالدو الغريب دليل قوي على تتويج ميسي بجائزة الكرة الذهبية

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قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي عدم حضور حفل الكرة الذهبية مساء اليوم في فرنسا والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

ووفقاً لتقارير صحفية إيطالية، أن رونالدو قرر عدم السفر إلى فرنسا مساء اليوم وهو مؤشر على عدم تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

واكدت التقارير على أن كريستيانو رونالدو قرر عدم الحضور، بعدما علم بأنه خارج المرشحين الثلاثة الأوائل، ولذلك قرر حضور حفل "جران جالا" بمدينة ميلانو مساء اليوم، للحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي.

واشارت التقارير إلى أن رونالدو اعتذر عن حضور الحفل اليوم من أجل الحصول على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإيطالي عن الموسم الماضي.