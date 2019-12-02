رياضة | عرض ألماني يهدد انضمام أسامة جلال للأهلي

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تواجه صفقة انضمام أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي إلى النادي الأهلي شبح الفشل قبل حلول فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

عرض ألماني يهدد انضمام أسامة جلال للأهلي

وتألق أسامة جلال مدافع إنبي مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة حتى توج صغار الفراعنة بالبطولة الإفريقية ، بالإضافة إلى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع نادي إنبي من أجل التعاقد مع أسامة جلال في الميركاتو الشتوي ، لتدعيم خط دفاع الفريق الأحمر بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.

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وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن أحمد يحيي وكيل أسامة جلال مدافع فريق إنبي تلقى عرضين من الدوري الألماني والتشيكي في الساعات الماضية من أجل خوض تجربة الاحتراف الخارجي في الميركاتو الشتوي المقبل خاصة بعد التألق اللافت للنظر في البطولة الإفريقية في مصر والتي توج بها المنتخب الأوليمبي على حساب كوت ديفوار بهدفين نظيفين .

وطلب حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي من أجل السماح برحيل أسامة جلال إلى النادي الأهلي التعاقد مع أحمد الشيخ وعمار حمدي وعلي لطفي حارس مرمى الفريق الأحمر الذي خرج من حسابات السويسري فايلر من توليه تدريب الأهلي في الفترة الماضية، بالإضافة إلى لاعب رابع من فريق الشباب يتم الاتفاق عليه حالياً.