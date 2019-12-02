رياضة | عاجل.. خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر فتح الحجز الإلكتروني "أون لاين" لتذاكر مباراة الأهلي وفريق الهلال السودانى في الجولة الثانيه من مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا، بداية من غد الثلاثاء من خلال موقع الحجز الاكترونى الخاص ببطاقة جمهور النادى الأهلى وموقع شركة تذكرتى , ولن يتم استلام التذاكر دون وجود “الفان اى دى” الخاص بالمشجع و الذى يتم استخراجه من موقع تذكرتى ووجوده شرط أساسي للحصول على تذاكر المباراة.



وتحدد مبلغ 50 جنيهًا للدرجة الثالثة يسار ، و75 للدرجة الثانية، و100 جنيه للدرجة الأولى يسار، و200 جنيه للمقصورة الجانبية، و300للمقصورة الرئيسية .



ولن يتم استلام التذاكر دون وجود “فان اى دى” الخاص بالمشجع الذى يتم استخراجه من موقع تذكرتى .



وتقام مباراة الأهلي والهلال السوداني على استاد السلام يوم الجمعة المقبل الموافق 6-12-2019.