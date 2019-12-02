اونلاين | خليجي 24 بث مباشر| مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش السعودية ON LINE

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رابط مشاهدة مباراة منتخب السعودية وعمان بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج رقم 24 المقامة حالياً في قطر.

موعد مباراة منتخب السعودية وعمان بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة منتخب السعودية وعمان ، اليوم الاثنين ، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.

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