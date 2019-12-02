اونلاين | يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش السعودية Arab Gulf Cup

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة السعودية وعمان في كأس خليجي 24 YALLA SHOOT 7ASRY متابعة مباراة السعودية وعمان دوري بلس، بث حي ومباشر لمباريات خليجي 24 سعودي KORA STAR رابط سريع ومباشر جودة عالية.KORA LIVE

حيث تتجه أنظار مشجعي المنتخب السعودي لملعب عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل، لمتابعة لقاء المنتخب السعودي KORA YOUTUBE مع نظيره العماني في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج رقم 24 المقامة حالياً في قطر.

ولا بديل للمنتخب السعودي LIVE KORA سوى الفوز لضمن الصعود للدور نصف النهائي، بينما يكفي منتخب عمان التعادل لضمان التأهل للدور القادم.

ترتيب المجموعة الثانيةLIVE HD 7ASRY

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عمان 4 نقاط

الكويت 3 نقاط

السعودية 3 نقاط

البحرين نقطة واحدة

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ومن المقرر أن تقام المباراة بين منتخب السعودية و منتخب عمان YOUTUBE LIVE اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة مشاهدة مباراة السعودية وعمان في خليجي 24 كورة ستار، بث مباشر مباراة السعودية وعمان رابط مباشر وسريع DAWRI NOW دون تقطيع جودة عالية.

تشكيل منتخب السعودية المتوقع لمواجهة عمان

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ومن المتوقع أن يبدأ المدرب هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي مباراة عمان بالتشكيل التالي:KORA NOW

حراسة المرمى: فواز القارني

خط الدفاع: سلطان العبدالله – حسن تومباكتي – محمد الخبراني – ياسر الشهراني

خط الوسط: سلمان الفرج – عبدالله عطيف – محمد كنو

خط الهجوم: عبدالله الهمدان – نواف العابد – سالم الدوسري.

موعد مباراة السعودية وعمان والقنوات الناقلة لها

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