اونلاين | «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW saudi رابط ماتش السعودية WATCH LIVE

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رابط مشاهدة مباراة السعودية ضد عمان بث مباشر كورة ستار يلا شوت السعودية بث مباشر السعودية ضد عمان اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، في مباراة نارية بين المنتخب السعودي، ونظيره العماني، مساء اليوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2019، على ملعب الدحيل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر.

موعد مباراة السعودية ضد عمان في خليجي 24:-

من المقرر أن تقام مباراة السعودية ضد عمان، على ملعب الدحيل، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش، ويسعى منتخب السعودية إلى مواصلة صحوته لضمان الصعود إلى نصف نهائي البطولة، بعدما حقق فوزا ثمينا على منتخب البحرين بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، وذلك عقب الهزيمة القاسية التي تعرض لها الأخضر في المباراة الإفتتاحية أمام منتخب الكويت، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد عمان في خليجي 24:-

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وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس الخليج العربي "خليجي 24".

بث مباشر مباراة السعودية ضد عمان في خليجي 24:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الإثنين، ويمكنكم مشاهدة مباراة السعودية ضد عمان على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة السعودية ضد عمان عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش السعودية ضد عمان، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة السعودية ضد عمان، في كأس الخليج العربي، فيما يكفي المنتخب العماني التعادل فقط للصعود إلى نصف النهائي، بعدما فاز أمام الكويت، بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، على ملعب ملعب خليفة، بعدما تعادل سلبيا مع منتخب البحرين في إفتتاحية كأس الخليج العربي.

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