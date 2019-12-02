اونلاين | «كورة لايف live» مشاهدة مباراة السعودية Vs عمان بث مباشر bein SPORT كورة لايف رابط الاهلي TIME Suadi يلا شوت ماتش

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مشاهدة مباراة عمان والسعودية بث مباشر اليوم 2-12-2019 في خليجي 24، ويحتل المنتخب السعودي حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب جدول المجموعة برصيد 3 نقاط.

وخاض المنتخب السعودي مباراتين بالبطولة حتى الآن، حقق الانتصار في واحدة وخسر في الأخرى.

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مشاهدة مباراة عمان والسعودية بث مباشر اليوم 2-12-2019 في خليجي 24، بينما المنتخب العماني فيحتل حالياً صدارة جدول المجموعة برصيد 4 نقاط.

وخاض المنتخب العماني مباراتين حقق الفوز في واحدة وتعادل في الأخرى.

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