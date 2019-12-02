اونلاين | كورة لايف PLUS مشاهدة مباراة السعودية وسلطنة عمان بث مباشر KORA STAR يلا شوت الجديدI7SRY رابط ماتش السعودية(الهدف الأول)

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مشاهدة مباراة عمان و السعوديه بث مباشر اليوم 2-12-2019 في كأس الخليج العربي الرابعة والعشرون 2019

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معلومات عن المباراه

توقيت المباراه: 7:00 بتوقيت مصر

توقيت المباراه:8:00 بتوقيت مكه المكرمه

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معلق المباراه: حفيظ دراجي

القناه الناقله:beIN Sports HD 1

الجولة: 3

استاد: استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل

المجموعهB

مشاهدة مباراة عمان و السعوديه بث مباشر اليوم 2-12-2019 في كأس الخليج العربي الرابعة والعشرون 2019