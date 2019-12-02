اونلاين | لايف ksa SPORT مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر YOUTUBE NOW كورة لايف رابط ماتش السعودية يلا شوت السعودية الرياضية

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يواجه المنتخب السعودي نظيره العماني في السابعة من مساء اليوم الاثنين على ملعب "لخويا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".

ويسعى منتخب عمان إلى تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على بطاقاتي التأهل.

«كورة ستار Match TIME» مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط شغال مباشر oman vs saudi arabia

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مشاهدة مباراة السعودية ضد عمان بث مباشر اليوم 2-12-2019 في خليجي 24، ويحتل المنتخب السعودي حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب جدول المجموعة برصيد 3 نقاط.

ولعب الأخضر مباراتين بدور المجموعات، حقق الانتصار في واحدة وخسر في الثانية.

«كورة ستار Match TIME» مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط شغال مباشر oman vs saudi arabia

مشاهدة مباراة السعودية ضد عمان بث مباشر اليوم 2-12-2019 في خليجي 24، بينما المنتخب العماني فيحتل حالياً صدارة جدول المجموعة برصيد 4 نقاط.

ولعب المنتخب العماني مباراتين حقق الفوز في واحدة وتعادل في الثانية.

«كورة ستار Match TIME» مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط شغال مباشر oman vs saudi arabia

مشاهدة مباراة السعودية ضد عمان بث مباشر اليوم 2-12-2019 في خليجي 24، ومن المنتظر أن تكون هذه المباراة حاسمة للكثير من الأمور، خاصة أن الأمور متعقدة بشدة في هذه المجموعة نظراً لأن فارق النقاط بين المنتخبات متقارب بشدة ويالتالي ستحسم الأمور خلال هذه الجولة.