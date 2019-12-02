اونلاين | «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW SUADY رابط مباشر السعودية KORA ONLINE

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"كورة لايف" KORA LIVE مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش السعودية وعمان اليوم بدون تقطيع H

يواجه المنتخب السعودي نظيره العماني في السابعة من مساء اليوم الاثنين على ملعب "لخويا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".

ويسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على بطاقة التأهل للدور المقبل من البطولة.

"كورة لايف" KORA LIVE مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش السعودية وعمان اليوم بدون تقطيع H

مشاهدة مباراة عمان والسعودية بث مباشر اليوم 2-12-2019 في خليجي 24، ويحتل المنتخب السعودي حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب جدول المجموعة برصيد 3 نقاط.

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وخاض المنتخب السعودي مباراتين بالبطولة حتى الآن، حقق الانتصار في واحدة وخسر في الأخرى.

"كورة لايف" KORA LIVE مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش السعودية وعمان اليوم بدون تقطيع H

مشاهدة مباراة عمان والسعودية بث مباشر اليوم 2-12-2019 في خليجي 24، بينما المنتخب العماني فيحتل حالياً صدارة جدول المجموعة برصيد 4 نقاط.

وخاض المنتخب العماني مباراتين حقق الفوز في واحدة وتعادل في الأخرى.

"كورة لايف" KORA LIVE مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش السعودية وعمان اليوم بدون تقطيع H

مشاهدة مباراة عمان والسعودية بث مباشر اليوم 2-12-2019 في خليجي 24، وتشهد هذه المجموعة منافسة شرسة للغاية على بطاقة التأهل، خاصة أن الفارق قليل للغاية ببين المنتخبات ومن المنتظر أن تحسم كل الأمور خلال هذه الجولة، حيث إنها الجولة الأخيرة بدور المجموعات.