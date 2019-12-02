شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا : فرانس فوتبول تعلن بالترتيب التنازلي عن افضل لاعبين في العالم والان مع التفاصيل

الإثنين 2 ديسمبر 2019 تقام بعد قليل حفل إستلام الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" والتي تقام في العاصمة الفرنسية باريس .

وحل الثلاثي ماركينوس وجواو فيليكس وفان دي بيك في المرتبة الثامنة والعشرين على الترتيب فيما تقاسم كريم بنزيمة وجورجينيو فينالدوم المركز السادس والعشرين وذكرت بعض وسائل الإعلام العالمية تسريب للفائز بالجائزة حيث اشارت وسائل الإعلام ان الارجنتيني ليونيل ميسي هو من يحسمها ، ويفوز بالكرة الذهبية السادسة في تاريخه كالأكثر تتويجا بها .

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