الشوط الأول | المنتخب الإماراتي يتأخر أمام قطر بهدفين مقابل هدف

الإثنين 2 ديسمبر 2019

تأخر المنتخب الإماراتي بهدفين مقابل هدف أمام المنتخب القطري في شوط المباراة الأول ، حيث يُقام اللقاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24" ، حيث يعد اللقاء حاسم في صعود أحد الفريقين لدور نصف النهائي.



الشوط الأول من مباراة الإمارات ضد قطر

بدأ الهولندي فان مارفيك المدير الفني لمنتخب الإمارات تشكيل فريقة الذي يخوض مباراته ضد نظيره قطر ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي 24 بمثلث الرعب الهجومي بقيادة الهداف علي مبخوت وجاء التشكيل الرسمي كالتالي :_

حراسة المرمى: محمد الشامسي

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خط الدفاع: يوسف جابر – خليفة الحمادي – محمد مرزوق – محمد برغش

خط الوسط: طارق أحمد – خلفان مبارك – عبدالله رمضان

خط الهجوم: علي مبخوت – بندر الأحبابي – علي صالح.

بدأ المنتخب القطري في فرض سيطرته على منطقة وسط الملعب حتي تمكن أكرم عفيف مهاجم العنابي من إفتتاح التسجيل في الدقيقة 20 من خلال استغلال خطأ دفاعي فادح لخلفية الحمادي مدافع الأبيض ليحصل على الكرة ويسددها في منتصف مرمى الحارس محمد الشامسي ، قبل أن يعود الاعب القطري ذاته ليضاعف النتيجة في الدقيقة 28 من ركلة جزاء .

المنتخب الإماراتي يسجل هدف تقليص الفارق

وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة الإمارات ضد قطر بعشرة دقائق تحصل المنتخب الأبيض على ركلة جزاء في الدقيقة 33 تصدى لها بنجاح المهاجم على مبخوت مسجلاً هدف تقليص الفارق ليتنهي الشوط الأول بتقدم صاحبة الأرض بهدفين مقابل هدف ويتأجل حسم بطاقة الصعود للشوط الثاني.