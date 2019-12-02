شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاضل بين «فينجادا وكارتيرون» لقيادة الفريق بعد «ميتشو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة الزمالك على إقالة المدير الفني الحالي للفريق الكروي الأول «ميتشو» من قيادة الفريق، ويفاضل المجلس الان بين مدرب الفريق السابق فينجادا، ومدرب الأهلي السابق الفرنسي كارتيرون.

وشهد اجتماع مجلس الإدارة انقسام بين اعضاءه، في اختيار خليفة ميتشو، ويرى عدد كبير من مجلس الإدارة ان فينجادا هو الأصلح لتولي القيادة الفنية للفريق في الفترة الحالية.