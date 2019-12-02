شكرا لقرائتكم سموحة ينهى الشوط الأول بثنائية فى مرمى طلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة سموحة وطلائع الجيش بتقدم الفريق السكندري في المباراة المؤجلة والتي تجمعهما مساء اليوم الاثنين من الأسبوع الخامس للدوري المصري.

سجل رونالد وانجا مهاجم سموحة هدف التقدم لفريقه في مرمى طلائع الجيش، في الدقيقة 12 من عمر المباراة .

وجاء هدف رونالد من استغلاله لخطأ في دفاع طلائع الجيش ويستلم الكرة ويسددها أرضية تسكن شباك محمد بشام حارس مرمى الطلائع.

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و تعادل أحمد سمير لاعب طلائع الجيش لفريقه في مرمى سموحة في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

اعاد حسام حسن مهاجم سموحة التقدم لفريقه على طلائع الجيش في الدقيقة 37 من عمر المباراة