شكرا لقرائتكم حراس الأهلى يخوضون تدريبات منفردة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، ثلاثي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس. واشتملت التدريبات على بعض الفقرات التدريبية المتنوعة، ثم شاركوا في الفقرة الخاصة بالجمل الفنية تحت إشراف رينيه فايلر المدير الفني للفريق. Advertisements وأدى الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة بني سويف المقرر إقامتها غدا في دور ال32 ببطولة كأس مصر. بينما عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين، وذلك علي هامش المران، واطمأن عبدالحفيظ علي حالة اللاعبين : حمدي فتحي ومحمود متولي وعلي معلول وكريم نيدفيد ومحمد هاني وصالح جمعة.

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