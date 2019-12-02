شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد يواصل برنامجه التأهيلي فى بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل عبد الله السعيد قائد وسط فريق بيراميدز برنامجه التأهيلى، للتعافى من الإصابة التى تعرض لها بشرخ فى عظمة الفخذ الأيمن خلال تواجده فى معسكر الفريق الذى أقيم بمراكش قبل استئناف مسابقة الدورى. ويخوض السعيد بعد التدريبات البدنية وكذلك التدريبات الخاصة فى صالة الجيم، حيث يحتاج اللاعب لفترة علاج لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ويواصل اللاعب تدريباته التأهيلية فى الجيم من أجل التعافى سريعًا والعودة إلى الملاعب فى أقرب وقت. وغاب عبد الله السعيد عن رحلة بيراميدز فى نيجيريا لمواجهة إينوجو رينجرز فى مباراته الأولى بدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتى انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3/1.

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