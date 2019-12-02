شكرا لقرائتكم المفاضلة بين ثنائى فقط.. انقسام داخل الزمالك حول بديل ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسود حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة نادى الزمالك حول اختيار المدرب الأفضل لقيادة الفريق الأبيض خلفا للصربى "ميتشو" الذى انخفضت أسهم بقائه خلال الساعات الأخيرة خاصة فى ظل اهتزاز مستوى الأبيض بعد الخسارة أمام إنبى بثنائية فى الدورى ثم السقوط أمام مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ورشح البعض تولى الفرنسى كارتيرون قيادة الزمالك فى الفترة المقبلة، نظرا لدرايته الكاملة بالأجواء والظروف داخل مصر فى ظل توليه رأس الفيادة الفنية لفريقى الأهلى ووادى دجلة سابقا.

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ويرفض آخرون تولى كارتيرون تدريب الزمالك، معللين ذلك أنه سيتسبب فى غضب جمهور الفريق الأبيض، لا سيما أن الفرنسى أقيل فى وقت سابق من مسئولى القلعة الحمراء، ويرون أن الأفضل لقيادة هذه المرحلة البرتغالى فينجادا فى ظل الأرضية الكبيرة التى يتمتع بها لدى مشجعى الأبيض.

وكشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، فى فيديو بثه الموقع الرسمى بالأمس الأحد غضبه الشديد من مستوى فريق الكرة خلال الفترة الماضية والأداء الباهت للاعبين مؤكدا انه ستجمعه جلسة مع "ميتشو" لمعرفة أسباب تدهور مستوى الفريق الأبيض.