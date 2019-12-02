شكرا لقرائتكم عمرو مراد فهمي يدرس الترشح لانتخابات كاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مقرب من عمرو مراد فهمي المدير التنفيذى السابق للإتحاد الأفريقي، إنه يعتزم بالفعل خوض انتخابات الكاف بعد تفكير طويل والتشاور مع عدد من اقطاب الكرة فى القارة الأفريقية.

وكشف المصدر أن عمرو فهمى يرفض التعقيب حاليا على أمر ترشحه، مؤكدا فى الوقت ذاته صحة أنباء ترشحه، وأنه سيبدأ الحديث الجدى بداية من شهر يونيو المقبل.

وأضاف المصدر أن عمرو مراد فهمى سيبدأ جولاته الانتخابية بداية من شهر فبراير المقبل، وتكون البداية من اثيوبيا والسودان لكونهما الدولتين المؤسستين للكاف مع مصر.