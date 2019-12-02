شكرا لقرائتكم وليد سليمان يغيب عن مران الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غاب وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي عن مران فريقه المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة بناء علي توصية من الجهاز الطبي للفريق الأحمر، بعد تعرضه لنزلة برد.

ويستعد الأهلي لمواجهة بنى سويف المقرر اقامتها غداً الثلاثاء والتي تأتي ضمن مباريات دور ال 32 لبطولة كأس مصر.

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كما تأكد غياب الثنائى صالح جمعة ومحمد هاني، لاعبا الفريق عن مواجهة بني سويف بعدما اكتفيا اللاعبان بأداء جلسات في الجيم والجري حول الملعب ليتأكد غيابهما عن اللقاء.

فيما خصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق فقرات فنية هجومية، وقام فايلر بتخصيص جلسة بعدها للكرات العرضية والتسديدات من خارج منطقة الجزاء.