شكرا لقرائتكم وليد سليمان يغيب عن مران الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما تأكد غياب الثنائى صالح جمعة ومحمد هاني، لاعبا الفريق عن مواجهة بني سويف بعدما اكتفيا اللاعبان بأداء جلسات في الجيم والجري حول الملعب ليتأكد غيابهما عن اللقاء.
فيما خصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق فقرات فنية هجومية، وقام فايلر بتخصيص جلسة بعدها للكرات العرضية والتسديدات من خارج منطقة الجزاء.
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