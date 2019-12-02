شكرا لقرائتكم ميتشو يصل مقر الزمالك للاجتماع بـ مرتضى منصور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان مرتضى منصور قد أكد أن إدارة النادى ستعقد جلسة طارئة مع الصربي ميتشو، اليوم لبحث عدد من الأمور العاجلة التي تخص المدرب، وأضاف مرتضى منصور أن الجلسة ستشهد حسم العديد من الأمور، كما سيتم بحث أسباب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.
وخسر الزمالك آخر مبارتين أمام مازيمبي الكونغولي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومن قبلها مواجهة إنبي في الدوري لتتوارد أنباء عن إمكانية رحيل ميتشو عن قيادة الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو يصل مقر الزمالك للاجتماع بـ مرتضى منصور... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.