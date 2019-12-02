شكرا لقرائتكم تعرف على موعد وأسعار تذاكر مباراة الأهلى والهلال السودانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ غداً الثلاثاء، فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي وفريق الهلال السودانى والتي تأتي في الجولة الثانيه من مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا، من خلال موقع الحجز الاكترونى الخاص ببطاقة جمهور النادى الأهلى وموقع شركة تذكرتى. وتبلغ القيمة المادية لتذكرة الدرجة الثالثة يسار 50 جنيها و75 للدرجة الثانية و100 جنية للدرجة الأولى يسار، و200 جنيه للمقصورة الجانبية و300 للمقصورة الرئيسية. وتقرر عدم استلام التذاكر دون وجود "فان اى دى" الخاص بالمشجع الذى يتم استخراجه من موقع تذكرتى.

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