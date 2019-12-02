شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يستقر على استمرار صبرى المنياوى مديرا للكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان استمرار صبري المنياوي في منصبه مديرا للكرة للدراويش مع منح الثنائي ادهم السلحدار ومحمد محسن ابو جريشة المسئولية الفنية عن الفريق بشكل كامل لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي خلفا للصربي ميودراج يستيتش. ويستعد الاسماعيلى لمواجهة طنطا فى الخامسة عصر الاربعاء على ستاد الاسماعيلية فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري. وتواجد المنياوي والسلحدار وابو جريشة في مران اليوم بشكل طبيعي عقب رحيل المدرب الصربي ومعاونيه Advertisements وأمضى ميودراج 93 يوماً فى قيادة الدراويش حيث تولى المسئولية فى 31 أغسطس الماضى وقاد الفريق الأصفر فى 5 مباريات محلية بالدوري فاز فى مباراتين وخسر ثلاثة وحصد 6 نقاط وسجل الفريق تحت قيادته 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ليقبع فى المركز الثانى عشر بجدول المسابقة . بينما قاد ميودراج الدراويش للتأهل لدور الثمانية بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" حيث قاد الفريق للفوز على أهلى بنى غازى الليبى 4-2 ثم الخسارة فى مباراة العودة من نفس الفريق 1-0 ثم الفوز على الجزيرة الاماراتى ذهاباً وإياباً بنفس النتيجة هدفين دون رد وإجمالا قاد ميودراج الاسماعيلى فى 9 مباريات فاز فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات ولم يعرف التعادل ، وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفاً وتلقت الشباك الصفراء فى عهده 10 أهداف .

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