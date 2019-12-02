شكرا لقرائتكم ماركو سيلفا يرفض التشكيك في التزام لاعبي إيفرتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ماركو سيلفا مدرب إيفرتون، الذي يتعرض لانتقادات، إن أداء فريقه القوي رغم الهزيمة 2-1 أمام ليستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد أظهر انه لم يفقد بعد مساندة اللاعبين.

واستعاد ليستر المركز الثاني بفوزه على إيفرتون غير المحظوظ عندما أحرز كليشي إيهيناتشو هدف الانتصار في الوقت المحتسب بدل الضائع، وصنع النيجيري إيهيناتشو أيضا هدف التعادل الذي أحرزه جيمي فاردي في الدقيقة 68 بعدما تأخر ليستر بهدف ريتشارليسون من ضربة رأس في الشوط الأول.

وكان التعادل سيصبح نتيجة عادلة تمنح دفعة لمدرب إيفرتون الذي يتعرض لضغوط شديدة لكن البديل إيهيناتشو، مهاجم مانشستر سيتي السابق، امتلك رباطة جأش كبيرة ليتجاوز ميسون هولغيت ويسدد في مرمى جوردان بيكفورد حارس إيفرتون ويمنح ليستر انتصاره السادس على التوالي في الدوري.

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وألغى الحكم الهدف في البداية بداعي التسلل لكن عقب انتظار مؤلم لقرار تقنية حكم الفيديو المساعد تبدل القرار لتسود الفرحة جماهير ليستر ويخيم الحزن على أنصار إيفرتون.

وعاد ليستر المتألق ليتقدم على مانشستر سيتي حامل اللقب بفارق ثلاث نقاط برصيد 32 نقطة من 14 مباراة لكنه يتأخر بفارق ثماني نقاط عن ليفربول المتصدر، وظل إيفرتون يعاني في المركز 17 متقدما بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مجلس إدارة إيفرتون سيبحث مستقبل سيلفا يوم الاثنين قبل يومين من قمة مرسيسايد أمام ليفربول. وأبلغ سيلفا الصحفيين : لا يستطيع أحد التشكيك في التزام اللاعبين واخلاصهم وطموحهم. كان الأمر واضحا، إنهم فقط الأشخاص الذين لا يعملون معنا يوميا والذين لا يرون كيف نعمل ونقاتل سويا.

ورغم صعوبة المهمة التي تنتظرهم على ملعب أنفيلد قال سيلفا إن فريقه سيدخل المواجهة بكل ثقة، وأضاف: يتعين علينا ألا نفقد الثقة في أنفسنا. نعرف أن ليفربول في أفضل حالاته لكن كل شيء مررنا به اليوم وفي الموسم الماضي يمنحنا الثقة.