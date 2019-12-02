شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُخصص 50 ألف جنيه لأندية المظاليم المتأهلة لدور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على تخصيص 50 ألف جنيه لكل نادٍ من أندية القسمين الثانى والثالث بعد تأهلهما لدور الـ32 لبطولة كأس مصر. وكان عدد من أندية المظاليم طالبوا اتحاد الكرة بصرف مستحقاتهم المالية بعد تأهلهم لدور الـ32 بداعى تحملهم مبالغ كبيرة بعد المشاركة فى الأدوار التمهيدية لكأس مصر. وتوج الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزها يوسف أوباما والمغربى أشرف بن شرقى هدفين. Advertisements ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز حال الفوز بمباريات كأس مصر. بينما سيكون طريق الأهلي فى كأس مصر فرق إنبي والاتحاد السكندرى والإنتاج الحربى وأسوان والمقاولون والمصرى.

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