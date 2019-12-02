شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. دجلة يتقدم على بيلا بثلاثية نظيفة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة وادى دجلة وبيلا فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر على ملعب بتروسبورت بتقدم الفريق الدجلاوى بثلاثية نظيفة، سجلها محمد رضا فى الدقيقة17 من أحداث المباراة، ورفيق كابو فى الدقيقة 37، بينما أحرز الهدف الثالث عبد الكبير الوادى فى الدقيقة 43 من ركلة جزاء، فى اللقاء الذى يديره الحكم أشرف شهدى.

وتأهل بيلا لهذا الدور عقب فوزه على بلطيم بهدف دون رد ثم على شباب سنورس بهدفين دون رد، ويدخل مباراة اليوم بحثاً عن تفجير مفاجأة والإطاحة بدجلة خارج البطولة.

وتوج الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضي، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزها يوسف أوباما و أشرف بن شرقى هدفين .