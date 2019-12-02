شكرا لقرائتكم خبر عن نزلة برد تبعد وليد سليمان عن مران الأهلي.. وغياب صالح وهانى استعدادًا لبنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي عن مران فريقه المقام حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة بناء على توصية من الجهاز الطبي للفريق الأحمر، بعد تعرضه لنزلة برد. ويستعد الأهلي لمواجهة بنى سويف المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء والتي تأتي ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر. Advertisements كما تأكد غياب الثنائى صالح جمعة ومحمد هاني، لاعبي الفريق عن مواجهة بني سويف بعدما اكتفى اللاعبان بأداء جلسات في الجيم والجرى حول الملعب ليتأكد غيابهما عن اللقاء. فيما خصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق فقرات فنية هجومية، وقام فايلر بتخصيص جلسة بعدها للكرات العرضية والتسديدات من خارج منطقة الجزاء.

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