شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد سمير يتعادل للطلائع أمام سموحة فى الدقيقة 28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، هدف التعادل لفريقه فى شباك سموحة لتصبح النتيجة 1/1 بالدقيقة 28 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، الاثنين على استاد الإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري العام.

وتقدم فريق سموحة على الطلائع بهدف أحرزه الكاميرونى رواندا فى الدقيقة 13.

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وسقط سموحة فى فخ التعادل بالمباراتين الأخيرتين، حيث تعادل مع طنطا بهدفين لكل فريق، ومن قبلها تعادل سلبيًا مع بيراميدز، فيما تعادل الطلائع سلبياً فى آخر مباراتين أيضًا أمام طنطا ثم الإنتاج الحربى.

ويحتل سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى ثلاثة وخسر مباراة، وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه مثلها، فيما يحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، بعد أن لعب 5 مباريات لم يحقق الفوز فى أىّ منها وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر واحدة وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.