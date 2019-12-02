شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مدرب الزمالك السابق يدخل دائرة المرشحين لخلافة ميتشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب الصربى "ميتشو"، من الرحيل عن تدريب نادى الزمالك، بعدما انخفضت أسهم بقائه خلال الساعات الأخيرة خاصة فى ظل اهتزاز مستوى الأبيض بعد الخسارة أمام إنبى بثنائية فى الدورى ثم السقوط أمام مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، فى فيديو بثه الموقع الرسمى بالأمس، غضبه الشديد من مستوى فريق الكرة خلال الفترة الماضية والأداء الباهت للاعبين، مؤكدًا أنه ستجمعه جلسة مع "ميتشو" لمعرفة أسباب تدهور مستوى الفريق الأبيض.

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ولمعرفة المدرب السابق لنادى الزمالك الذى دخل دائرة المرشحين لخلافة ميتشو من هنا