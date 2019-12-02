شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف مكافأة شهرين للموظفين بعد تأهل المنتخب الأولمبى لطوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرفت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، برئاسة عمرو الجناينى، راتب شهرين مكافأة للموظفين بعد فوز منتخب مصر الأولمبى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وتوج منتخب مصر الأوليمبى، بقيادة شوقى غريب، ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى أقيمت فى مصر، بعدما تغلب فى المباراة النهائية على كوت ديفوار 2-1 باستاد القاهرة.

Advertisements

كان شوقى غريب كشف عن برنامجه استعدادا لأولمبياد طوكيو 2020، ويتضمن إقامة معسكر لمدة 3 أيام فى شهر فبراير المقبل، ثم تجمع فى مارس المقبل، وفقا للأجندة الدولية، كما طلب المدير الفنى معسكراً لمدة 3 أيام أخرى فى أبريل المقبل ومثله فى مايو قبل معسكر يونيو فى الأجندة الدولية.

وأكد غريب أن الهدف من البرنامج هو استمرار التواصل مع اللاعبين ومتابعتهم عن قرب قبل الأولمبياد، لأنه ليس من المعقول أن يدخل المنتخب معسكرين فقط فى مارس ويونيو قبل أولمبياد طوكيو.

وأضاف المدير الفنى أن المنتخب الأولمبى يخطط للفوز بميدالية أولمبية لأن عصر التمثيل المشرف انتهى.