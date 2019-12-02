شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رواندا يحرز هدف تقدم سموحة على الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز الكاميرونى رواندا لاعب سموحة، هدف التقدم لفريقه فى شباك طلائع الجيش بالدقيقية 13 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، الإثنين على استاد الإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري العام.

وسقط سموحة فى فخ التعادل بالمباراتين الأخيرتين، حيث تعادل مع طنطا بهدفين لكل فريق، ومن قبلها تعادل سلبياً مع بيراميدز، فيما تعادل الطلائع سلبياً فى آخر مباراتين أيضاً أمام طنطا ثم الإنتاج الحربى.

ويحتل سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى ثلاثة وخسر مباراة، وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه مثلها، فيما يحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، بعد أن لعب 5 مباريات لم يحقق الفوز فى أىّ منها وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر واحدة وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.