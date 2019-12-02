شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يهزم الترسانة 2 / 1 ويحلق فى صدارة المجموعة الثانية بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق سيراميكا كليوباترا فى تحويل خسارته أمام الترسانة بهدف مقابل لا شىء إلى الفوز فى آخر عشر دقائق لهدفين مقابل هدف ليعمق جراح الشواكيش ويعقد موقفهم فى جدول المجموعة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السويس فى إطار مباريات الجولة السادسة لدورى القسم الثانى.

تقدم إسلام حازم بالهدف الأول للترسانة فى الدقيقة 12، وتعادل أحمد غنيم لسيراميكا كليوباترا فى الدقيقة 79، قبل أن يحتسب محمود عاشور ضربة جزاء لسيراميكا فى الدقيقة 93 يتصدى لها محمد جمال ويحرز الهدف الثانى لأصحاب الأرض.

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بهذه النتيجة يحلق سيراميكا كليوباترا فى صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد الترسانة عند نقطتين فى المركز الأخير للمجموعة.

كما أسفرت باقى مباريات المجموعة عن فوز جمهورية شبين على منتخب السويس بهدفين نظيفين ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة فى المركز الثانى للمجموعة، بينما توقف رصيد أبناء الغريب عند 10 نقاط فى المركز الثالث، كما تعادل الداخلية وكوكاكولا بهدفين لمثليهما ليقتسما نقاط المباراة ويرتفع رصيدهما إلى 8 نقاط، كما حقق النصر الفوز الثالث له بالمجموعة على حساب الزرقا بهدف مقابل لا شىء ليرتفع رصيده إلى 9 نقاط، بينما تجمد رصيد الزرقا عند نقطتين .