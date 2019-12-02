شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور فى زيارة تفقدية للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الإماراتي خلف الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور بزيارة لنادي الزمالك ، حيث استقبله المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي واصطحبه والوفد المرافق له فى جوله داخل القلعه البيضاء لتفقد منشآت النادي الرياضية.

وأبدي الحبتور، إعجابه الشديد بها وأشاد بالثورة الإنشائية التي تمت بالقلعة البيضاء.

يذكر أن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك يستعد لعقد جلسة اليوم الاثنين مع لاعبي الزمالك، للحديث حول مختلف الأمور الخاصة بهم وأحداث الفترة الماضية قبل خوض التدريبات اليوم، استعداداً لمواجهة الشرقية التى ستقام بعد غد الأربعاء، فى دور الـ32 من منافسات كأس مصر.

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ويحسم مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور عدداً من الملفات اليوم، على رأسها موقف الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الذى سيعقد معه المجلس جلسة خلال الساعات القادمة بعد أزمة الخسارة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة فى دورى الأبطال الأفريقى.



الحبتور في الزمالك