ميتشو يصل الزمالك فى يوم حسم المصير بالقلعة البيضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، إلى مقر النادى الأبيض، تمهيدا للاجتماع مع مرتضى منصور رئيس النادى، على خلفية أحداث لقاء الفريق مع مازيمبى الكونغولى، فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى شهدت خسارة الأبيض بثلاثية نظيفة.
وخسر الزمالك آخر مبارتين أمام مازيمبي الكونغولي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومن قبلها مواجهة إنبي في الدوري لتتوارد أنباء عن إمكانية رحيل ميتشو عن قيادة الزمالك.
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