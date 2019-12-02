شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يصل الزمالك فى يوم حسم المصير بالقلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، إلى مقر النادى الأبيض، تمهيدا للاجتماع مع مرتضى منصور رئيس النادى، على خلفية أحداث لقاء الفريق مع مازيمبى الكونغولى، فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى شهدت خسارة الأبيض بثلاثية نظيفة.

وكان مرتضى منصور قد أكد أن إدارة النادى ستعقد جلسة طارئة مع الصربي ميتشو، اليوم لبحث عدد من الأمور العاجلة التي تخص المدرب، وأضاف مرتضى منصور أن الجلسة ستشهد حسم العديد من الأمور، كما سيتم بحث أسباب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وخسر الزمالك آخر مبارتين أمام مازيمبي الكونغولي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومن قبلها مواجهة إنبي في الدوري لتتوارد أنباء عن إمكانية رحيل ميتشو عن قيادة الزمالك.