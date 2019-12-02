شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحادالآسيوي لكرة القدم، فوز أكرم عفيف لاعب نادي السد القطري ومنتخب قطر، بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2019، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوي الذي أقيم اليوم الاثنين في هونج كونج.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد نبذة عن مسيرة اللاعب، حيث كان عفيف من المواهب التي صعدت بقوة في كرة القدم القطرية والآسيوية منذ سن مبكرة، كما لعب في إسبانيا مع أندية إشبيلية وفياريال، وشارك مع المنتخب القطري في بطولة آسيا تحت 16 عاماً 2012، ثم بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2014.

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وفي عام 2016، عندما كان عفيف يبلغ من العمر 20 عاماً، شارك مع منتخب قطر الأولمبي خلال منافسات بطولة آسيا تحت 23 عاماً بقيادة المدرب فيليكس سانشيز، حيث حصلت قطر على المركز الرابع، وبعد عامين كان في ذات الفريق الذي حصل على المركز الثالث في الصين.

وعلى صعيد المنتخب الوطني، فرض عفيف حضوره في صفوف منتخب قطر منذ عام 2015، وكان من الطبيعي أن يكون في تشكيلة الفريق خلال منافسات كأس آسيا 2019 في الإمارات، حيث سجل هدف وصنع 10 أهداف لزملاءه، ليقود قطر إلى الفوز بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخها.

وعلى مستوى النادي، ساهم عفيف في فوز نادي السد بلقب الدوري للمرة 14 في تاريخه، حيث سجل 26 هدفاً وصنع 15 هدف، ليحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وفي دوري أبطال آسيا 2019، سجل عفيف خمسة أهداف، ليقود الفريق إلى بلوغ الدور قبل النهائي قبل أن يخسر أمام السد القطري بواقع 5-6 في مجموع المباراتين.