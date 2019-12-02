شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفسخ تعاقده مع المدير الفني ميودراج يسيتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فسخ التعاقد بالتراضي مع الجهاز الفني الصربي للفريق، الذي يضم ميودراج يسيتش، المدير الفني، ومعاونيه سيرديان، المدرب المساعد، وبويان ستماتوفيتش، مخطط الأحمال.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، فإن مجلس الإدارة اتخذ هذا القرار بعد العرض السىء الذي قدمه الفريق في مباراة الاتحاد الأخيرة، والتي خسرها الفريق بثلاثية.

كما قرر المجلس إسناد المهمة الفنية لأدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.