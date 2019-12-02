شكرا لقرائتكم رجل الأعمال الإماراتي الحبتور في زيارة تفقدية للزمالك .. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الإماراتي سعاده السيد خلف الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور بزيارة لمقر نادي الزمالك حيث استقبله مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي.

الحبتور يزور الزمالك واصطحب مرتضي منصور، الحبتور والوفد المرافق له فى جوله داخل القلعه البيضاء لتفقد منشآت النادي الرياضية حيث أبدي إعجابه الشديد بها وأشاد بالثورة الإنشائية التي تمت بالقلعة البيضاء.

الحبتور يزور الزمالك

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